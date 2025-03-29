مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد المحتمل لـ نهائي كأس مصر 2025

السبت، 29 مارس 2025 - 00:27

كتب : FilGoal

كأس مصر - بيان رسمي

كشف مصدر من اتحاد الكرة الموعد المحتمل لإقامة نهائي كأس مصر 2024-25 بين الزمالك وبيراميدز.

وتأهل الزمالك بفضل تفوقه على سيراميكا كليوباترا 2-1 وبيراميدز بالانتصار على البنك الأهلي 4-0.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة يرغب في إقامة نهاية كأس مصر بنهاية شهر أبريل المقبل".

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وأتم "نحن في انتظار نتائج الزمالك وبيراميدز القارية والمحلية وهي من ستحدد الموعد النهائي للمباراة".

ويواصل بيراميدز الدفاع عن لقبه الذي حصده الموسم الماضي على حساب زد والأول في تاريخه.

وتأهل بيراميدز للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2018-19 و2021-22 و2023-24.

بينما يستهدف الزمالك تحقيق لقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه والأولى منذ موسم 2020-21.

وسيلتقي بيراميدز مع الزمالك في النهائي الذي لم يتحدد موعده بعد، وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما بعدما فاز الأبيض باللقب على حساب السماوي في 2018-19.

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