مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد المحتمل لـ نهائي كأس مصر 2025
السبت، 29 مارس 2025 - 00:27
كتب : FilGoal
كشف مصدر من اتحاد الكرة الموعد المحتمل لإقامة نهائي كأس مصر 2024-25 بين الزمالك وبيراميدز.
وتأهل الزمالك بفضل تفوقه على سيراميكا كليوباترا 2-1 وبيراميدز بالانتصار على البنك الأهلي 4-0.
وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة يرغب في إقامة نهاية كأس مصر بنهاية شهر أبريل المقبل".
وأتم "نحن في انتظار نتائج الزمالك وبيراميدز القارية والمحلية وهي من ستحدد الموعد النهائي للمباراة".
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ويواصل بيراميدز الدفاع عن لقبه الذي حصده الموسم الماضي على حساب زد والأول في تاريخه.
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