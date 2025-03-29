باير ليفركوزن يطارد بايرن ميونيخ بفوز على بوخوم

السبت، 29 مارس 2025 - 01:34

كتب : FilGoal

أمين عدلي - باير ليفركوزن

فاز باير ليفركوزن على منافسه بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أليكس جارسيا وفيكتور بونيفاس وأمين عدلي.

بينما أحرز فيليكس بازلاك هدف بوخوم هدف الوحيد.

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وحقق باير ليفركوزن الفوز الثاني على التوالي في الدوري الألماني، إذ انتصر على شتوتجارت من قبل.

ويستمر ليفركوزن في مطاردة بايرن ميونيخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

ووصل ليفركوزن للنقطة 59 ويبتعد بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، لكن الأخير لم يلعب مباراة الجولة.

وتجمد رصيد بوخوم عند النقطة 20 في المركز الـ16.

وافتتح جارسيا النتيجة في الدقيقة 20 من صناعة بالاسيوس.

ثم أحرز بازلاك هدف التعادل لبوخوم في الدقيقة 26.

وتقدم بونيفاس لليفركوزن في الدقيقة 60 من صناعة بييرو هينكابي.

وقتل أمين عدلي آمال بوخوم في التعادل بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 87 من صناعة بالاسيوس أيضا.

باير ليفركوزن بايرن ميونيخ بوخوم الدوري الألماني
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