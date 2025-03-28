بعد رباعية الأرجنتين.. إقالة دوريفال جونيور من تدريب منتخب البرازيل

الجمعة، 28 مارس 2025 - 23:00

كتب : FilGoal

دوريفال جونيور - البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة دوريفال جونيور من تدريب المنتخب البرازيلي.

وجاء ذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 بنتيجة 4-1.

وكشف الاتحاد البرازيلي عبر موقعه "أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المدرب دوريفال جونيور لم يعد يقود المنتخب البرازيلي. وتتقدم الإدارة بالشكر للمدير وتتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية المقبلة. ومن الآن فصاعدا، سيعمل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على إيجاد بديل".

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وارتبط اسم كل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد والبرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لـ الهلال السعودي بخلافة البرازيل.

المدرب صاحب الـ 62 عاما قاد البرازيل بدءا منذ يناير 2024 وخلال 16 مباراة فاز في 7 وخسر 2 وتعادل في 7.

ويعاني منتخب البرازيل في السنوات الأخيرة على مستوى استمرارية النتائج.

وسقط منتخب البرازيل في فخ الخسارة الأكبر في تاريخه بتصفيات كأس العالم على الإطلاق خلال 141 مباراة.

وتراجع منتخب البرازيل للمركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن أوروجواي.

ويلتقي منتخب البرازيل مع الإكوادور وباراجواي في التوقف الدولي المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

دوريفال جونيور البرازيل تصفيات كأس العالم
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