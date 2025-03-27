تقرير: خورخي جيسوس لا يمانع تدريب البرازيل ولكن بشرط وحيد

الخميس، 27 مارس 2025 - 11:20

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

لا يزال منتخب البرازيل يبحث عن مدير فني جديد بعد تعرضه لهزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وخسر منتخب السامبا أمام الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية.

وكشفت قناة TNT Sports البرازيلية أن خورخي جيسوس أحد أبرز المرشحين لتولي قيادة المنتخب البرازيلي.

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وأوضحت القناة أن جيسوس لا يمانع تولي قيادة منتخب البرازيل ولكن بشرط وحيد وهو بداية مهمته عقب نهاية مشواره مع الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

ويتولى تدريب البرازيل دوريفال جونيور والذي يقود السامبا في تصفيات كأس العالم الجارية.

وخسر منتخب البرازيل أمام الأرجنتين بنتيجة 4-1 في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال.. الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج.. الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا.. الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

وكان قد ارتبط اسم كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد مجددا بالمنتخب البرازيلي.

وكشفت منصة ريليفو الإسبانية أن الاتحاد البرازيلي يرى أن أنشيلوتي الأنسب للمرحلة المقبلة مع المنتخب.

وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية موسم 2025-2026 المقبل، ويوجد في التعاقد بند يتيح له فسخ العقد بنهاية الموسم الجاري.

ويرفض أنشيلوتي الرحيل عن ريال مدريد قبل نهاية مشواره في كأس العالم للأندية.

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