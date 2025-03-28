واجه الزمالك من قبل.. إيقاف حارس الشرطة الكيني للتلاعب في نتائج المباريات

أعلن الاتحاد الكيني لكرة القدم إيقاف باتريك ماتاسي حارس مرمى الشرطة الكيني بسبب التلاعب في نتائج المباريات.

وتقرر إيقاف ماتاسي لمدة 3 أشهر على خلفية ظهوره في فيديو وهو يتفاوض للتلاعب بنتيجة مباراة في الدوري.

وجاء البيان كالتالي:

تم إيقاف ماتاسي مؤقتا عن جميع الأحداث والمسابقات التي أقرها الاتحاد الكيني لكرة القدم لمدة 90 يوما، بعد المخاوف التي أثيرت من خلال مقاطع الفيديو المنتشرة التي تشير إلى احتمال التلاعب في المباريات.

ويلتزم الاتحاد بدعم الانضباط والنزاهة في المسابقات والمنتخب الوطني.

وسيخضع ماتاسي لتحقيق مكثف من قبل الاتحاد الكيني لكرة القدم وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وواجه ماتاسي رفقة فريقه الشرطة الكيني الزمالك في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية خلال الموسم الجاري.