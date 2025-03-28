مؤتمر سيميوني: هذا ما نحتاج إليه أمام برشلونة.. وفزنا على مدريد ولكن

رفض دييجو سيميوني في بداية مؤتمره الحديث عن مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، وذلك قبل مواجهة إسبانيول في الدوري.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "أفكر فقط في المباراة القادمة وأنتم تعرفون عني ذلك".

وأضاف "الآن كل تركيزي على لقاء إسبانيول".

وعن آخر خسائره أمام ريال مدريد في دوري الأبطال وبرشلونة في الدوري قال: "قدمنا أداء رائعا ضد برشلونة حتى الدقيقة 70، وبعدها تفوق علينا وتحولت النتيجة من 2-0 إلى 4-2. كان ذلك قاسيا".

وتابع "أما ضد ريال مدريد فقد فزنا، ثم جاءت ركلة الترجيح هذه، نتركها بين قوسين الآن".

وعن غياب كوكي قال: "نأمل أن يعود أمام برشلونة. نحتاجه فهو قائدنا وتأثيره مهم للغاية بالنسبة للفريق".

واختتم "نفتقده كثيرا منذ غيابه. حتى لو لم يلعب كثيرا، فوجوده 30 أو 45 دقيقة قد يصنع الفارق".

وخرج أتلتيكو مدريد من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح أمام ريال مدريد، في المباراة التي شهدت إلغاء احتساب ركلة خوليان ألفاريز بسبب لمسه للكرة مرتين.

ويلتقي الروخيبلانكوس مع برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد التعادل ذهابا 4-4.