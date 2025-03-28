مدير منتخب الشباب لـ في الجول: هكذا تغيرت الخطة بعد نقل البطولة إلى مصر

الجمعة، 28 مارس 2025 - 17:21

كتب : FilGoal

منتخب الشباب

كشف حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب مصر للشباب عن تغير خطة الاستعداد لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب بعد نقل استضافتها إلى مصر.

وقال أنور في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "برنامج الإعداد تغير تماما بسبب استضافة مصر لبطولة إفريقيا".

وكشف "سننتظر وصول الفرق المشاركة إلى مصر للاتفاق على إقامة مباراتين وديتين".

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واختتم "سعداء بأن مصر ستنظم بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما وذلك شئ جيد للمنتخب".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) استضافة مصر لـ كأس أمم إفريقيا للشباب 2025.

وكان من المقرر إقامة البطولة في شهر أبريل القادم بكوت ديفوار التي اعتذرت عن استضافتها قبل ساعات.

وأوضح بيان كاف أن الحكومة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم سبق وأن تقدم بطلب استضافة البطولة.

وستقام نهائيات إفريقيا تحت 20 عاما في مصر في الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كاف طلب رسميا من مصر الموافقة على تنظيم البطولة بما لها من مكانة عريقة وقدرات كبيرة وخبرات معروفة في إنجاح تنظيم أى بطولات مهما كانت الظروف أو ضيق الوقت.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على موافقة الدولة وخطاب الضمان الحكومي.

وبعد هذا الإجراء سينسق اتحاد الكرة مع كاف حول تفاصيل ملاعب ومواعيد البطولة وهل ستقام في موعدها ام ستؤجل لبعض الوقت من أجل استكمال كافة التجهيزات.

وكان من المفترض أن تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة ما بين 26 إبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف عن اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

وكشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة لـ FilGoal.com: "لم يصلنا من اتحاد الكرة طلب استضافة أمم إفريقيا تحت 20 عاما حتى الآن".

وأوضح "الأمر يناقشه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعند تقدمه بالطلب سنمنحه خطاب ضمان الحكومة بالموافقة على استضافة البطولة في مصر".

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة البطولة قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في مجموعة واحدة مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.

منتخب مصر للشباب
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