تحدد موعد المحاكمة.. أنشيلوتي يواجه عقوبة الحبس لقرابة 5 سنوات

يواجه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عقوبة الحبس بتهمة التحايل الضريبي.

ويمثل أنشيلوتي أمام المحكمة يوم الأربعاء بتهمة التحايل الضريبي في مبلغ مليون يورو.

وتطالب النيابة بحبسه لمدة 4 سنوات و9 أشهر بهذه التهمة.

ويتولى أنشيلوتي قيادة ريال مدريد لولاية ثانية بدأت في صيف 2021 وتستمر حتى الآن.

الولاية الأولى امتدت بين 2013 و2015، وفاز فيها النادي الملكي بدوري أبطال أوروبا العاشر في تاريخه عام 2014.

وفي الولاية الثانية توج أنشيلوتي بدوري الأبطال مرتين في 2022 و2024، إضافة إلى الدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية وكأس إنتركونتيننتال، والسوبر الأوروبي مرتين والسوبر الإسباني مرة واحدة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويلتقي الميرينجي مع أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما يلعب ضد ريال سوسييداد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه ذهابا 1-0.