مؤتمر جوارديولا: هدفنا الكأس والتأهل لدوري الأبطال.. وهذا موقف رودري وإيدرسون

كشف جوزيب جواريولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن أهداف فريقه هذا الموسم بعد العودة من فترة التوقف الدولي في مارس.

وقال جواريولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث في كأس الاتحاد: "أهداف للوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد للمرة السابعة على التوالي".

وأكمل: "بعد ذلك الفوز بالمباريات للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

ويلتقي مانشستر سيتي أمام بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد، قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الأربعاء.

وأوضح مدرب مانشستر سيتي: "حققنا الرقم القياسي الموسم الماضي بالوصول إلى نصف النهائي ستة مواسم متتالية، هذا يُظهر مدى أهمية الوصول إلى هذه البطولة".

وأضاف: "نأخذ الأمر على محمل الجد، كما فعلنا في كأس كاراباو سابقًا للفوز بأربعة ألقاب متتالية سيكون من الرائع محاولة الوصول إلى ويمبلي."

ومن بين الفرق السبعة المتبقية في ربع نهائي الكأس، ثلاثة فقط سبق لهم الفوز بالكأس، نوتينجهام فورست عام ١٩٥٩، وأستون فيلا عام ١٩٥٧، وبريستون عام ١٩٣٨.

وتعليقا على ذلك، رد جوارديولا: "وجود هذا العدد الكبير من الأندية المتنافسة على الألقاب يُظهر قوة كرة القدم الإنجليزية، هذا يُثبت مدى جودتهم، نشهد ذلك كل أسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويثبتون ذلك مجددًا في كأس الاتحاد الإنجليزي. هذا أمر جيد".

وأكمل: "لطالما تذكرتُ عندما كنتُ في برشلونة وبايرن ميونخ أن كل فريق في إنجلترا قادر على هزيمة أي فريق، قدم ليفربول أداءً رائعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بالنسبة لبقية الفرق، كل شيء وارد."

وعن مواجهة بورنموث، ذكر نقاط نقاط قوة بورنموث "لديهم أسلوب لعب مُميز، لقد قدموا موسمًا رائعًا حتى الآن، ولديهم لاعبون مُتميزون، ولديهم أفكار مُبتكرة."

وخسر مانشستر سيتي لأول مرة هذا الموسم أمام بورنموث في نوفمبر الماضي بنتيجة 2-1، ليعلق جوارديولا: "علينا أن نقرأ المباراة جيدًا. كانت هذه أول هزيمة لنا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم."

وأكد المدرب الإسباني أن مانشستر سيتي لا يعاني من أي إصابات جديدة بعد فترة التوقف الدولي: "بعض اللاعبين يشعرون بإرهاق طفيف بسبب قلة فترة تعافيهم، بينما البعض الآخر في حالة جيدة".

وعن الحارس إيدرسون، قال جوارديولا: "إنه جيد، لقد تدرب في اليومين الماضيين".

وعن حارس مانشستر سيتي أمام بورنموث إما إديرسون أو أورتيجا، رد بيب: "سنرى غدًا".

وعن فرص مشاركة رودري وإمكانية تواجده في كأس العالم للأندية المقرر في يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، رد جوارديولا: "آمل ذلك سيكون من الرائع لو تمكن من اللعب غدًا لكن لا تتخذ قرارًا خاطئًا الآن، وترجع خطوة إلى الوراء، إنه يظهر بشكل جيد للغاية على أرض الملعب بالفعل، لكن لعب المباريات مختلفة تمامًا، سنرى".