مؤتمر جوارديولا: هدفنا الكأس والتأهل لدوري الأبطال.. وهذا موقف رودري وإيدرسون

الجمعة، 28 مارس 2025 - 16:17

كتب : FilGoal

جوارديولا

كشف جوزيب جواريولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن أهداف فريقه هذا الموسم بعد العودة من فترة التوقف الدولي في مارس.

وقال جواريولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث في كأس الاتحاد: "أهداف للوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد للمرة السابعة على التوالي".

وأكمل: "بعد ذلك الفوز بالمباريات للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

أخبار متعلقة:
جوارديولا يتحدث عن أداء مرموش ضد برايتون.. والصراع على التأهل لدوري الأبطال جوارديولا: نستقبل أهدافا كثيرة هذا الموسم.. وهذه تفاصيل إصابة إيدرسون وسيلفا عادل جوارديولا.. مويس مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي في ذكرى تعيينه

ويلتقي مانشستر سيتي أمام بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد، قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الأربعاء.

وأوضح مدرب مانشستر سيتي: "حققنا الرقم القياسي الموسم الماضي بالوصول إلى نصف النهائي ستة مواسم متتالية، هذا يُظهر مدى أهمية الوصول إلى هذه البطولة".

وأضاف: "نأخذ الأمر على محمل الجد، كما فعلنا في كأس كاراباو سابقًا للفوز بأربعة ألقاب متتالية سيكون من الرائع محاولة الوصول إلى ويمبلي."

ومن بين الفرق السبعة المتبقية في ربع نهائي الكأس، ثلاثة فقط سبق لهم الفوز بالكأس، نوتينجهام فورست عام ١٩٥٩، وأستون فيلا عام ١٩٥٧، وبريستون عام ١٩٣٨.

وتعليقا على ذلك، رد جوارديولا: "وجود هذا العدد الكبير من الأندية المتنافسة على الألقاب يُظهر قوة كرة القدم الإنجليزية، هذا يُثبت مدى جودتهم، نشهد ذلك كل أسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويثبتون ذلك مجددًا في كأس الاتحاد الإنجليزي. هذا أمر جيد".

وأكمل: "لطالما تذكرتُ عندما كنتُ في برشلونة وبايرن ميونخ أن كل فريق في إنجلترا قادر على هزيمة أي فريق، قدم ليفربول أداءً رائعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بالنسبة لبقية الفرق، كل شيء وارد."

وعن مواجهة بورنموث، ذكر نقاط نقاط قوة بورنموث "لديهم أسلوب لعب مُميز، لقد قدموا موسمًا رائعًا حتى الآن، ولديهم لاعبون مُتميزون، ولديهم أفكار مُبتكرة."

وخسر مانشستر سيتي لأول مرة هذا الموسم أمام بورنموث في نوفمبر الماضي بنتيجة 2-1، ليعلق جوارديولا: "علينا أن نقرأ المباراة جيدًا. كانت هذه أول هزيمة لنا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم."

وأكد المدرب الإسباني أن مانشستر سيتي لا يعاني من أي إصابات جديدة بعد فترة التوقف الدولي: "بعض اللاعبين يشعرون بإرهاق طفيف بسبب قلة فترة تعافيهم، بينما البعض الآخر في حالة جيدة".

وعن الحارس إيدرسون، قال جوارديولا: "إنه جيد، لقد تدرب في اليومين الماضيين".

وعن حارس مانشستر سيتي أمام بورنموث إما إديرسون أو أورتيجا، رد بيب: "سنرى غدًا".

وعن فرص مشاركة رودري وإمكانية تواجده في كأس العالم للأندية المقرر في يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، رد جوارديولا: "آمل ذلك سيكون من الرائع لو تمكن من اللعب غدًا لكن لا تتخذ قرارًا خاطئًا الآن، وترجع خطوة إلى الوراء، إنه يظهر بشكل جيد للغاية على أرض الملعب بالفعل، لكن لعب المباريات مختلفة تمامًا، سنرى".

مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي جوارديولا رودري
نرشح لكم
تقرير: الهلال يطلب ضم مدافع فولام مقابل 8 ملايين يورو سنويا تقرير: النصر السعودي يقدم عرضا كبيرا لضم قدوس.. وموقف اللاعب أرسنال يستعيد ساكا قبل مواجهة ريال مدريد مرموش ينافس على جائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي فترة استثنائية.. الدوري الإنجليزي يعلن مواعيد الانتقالات الصيفية في غياب صلاح ومرموش.. 6 مرشحين لجائزة لاعب شهر مارس بالدوري الإنجليزي أموريم ينافس سانتو على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي بشهر مارس مجانية الصفقة تضعه ضمن الأغلى.. ماركا تكشف عن راتب ألكسندر أرنولد في ريال مدريد
أخر الأخبار
شكوى أوساسونا - أفلت سابقا من نفس تهمة برشلونة.. وحكاية الصحفي المدريدي 9 دقيقة | الدوري الإسباني
مدير منتخب الشباب لـ في الجول: هكذا تغيرت الخطة بعد نقل البطولة إلى مصر 31 دقيقة | منتخب مصر
تحدد موعد المحاكمة.. أنشيلوتي يواجه عقوبة الحبس لقرابة 5 سنوات 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من منتخب الناشئين لـ في الجول: لا إصابات.. ولهذا لم نلعب وديات في المغرب ساعة | منتخب مصر
بعد الاستئناف.. براءة ألفيش من تهمة الاغتصاب ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا: هدفنا الكأس والتأهل لدوري الأبطال.. وهذا موقف رودري وإيدرسون ساعة | الدوري الإنجليزي
محاولة جيدة ولكن.. هل يملك أوساسونا أي أمل في شكواه ضد برشلونة؟ ساعة | الدوري الإسباني
موندو: بسبب مارتينيز.. أوساسونا يحتج على نتيجة مباراة برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض 4 مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة خروج صلاح ومرموش من المعسكر