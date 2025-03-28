اكتمال صفوف الهلال بانضمام ثلاثي الفريق لمعسكره في القاهرة

أعلن نادي الهلال السوداني اكتمال صفوفه بالتحاق 3 لاعبين عقب نهاية التوقف الدولي استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ووصل الثلاثي الفريق خاديم دياو وجاسوما فوفانا وجان كلود إلى معسكر الفريق مساء الخميس.

ووصلت بعثة الفريق السوداني يوم الأربعاء لخوض المباراة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف أورلاندو بايرتس.

ويحمل الأهلي لقب النسختين الماضيتين من دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر الهلال مجموعته على حساب مولودية الجزائر الذي حصد المركز الثاني.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوادني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الموريتاني دحان بيده هو حكم مباراة الذهاب، ولكن بسبب مشاركة الهلال في الدوري الموريتاني تم تغييره.

ليصبح الطاقم الجديد بقيادة الحاجي أليو محمد من تشاد.

وفي مباراة الإياب سيدير الجابوني بيير جيسلان أوتشو المباراة ويعاونه كل من سورو فاتسواني من ليسوتو وبوريس ديستوجا من الجابون.

ويتواجد الجابوني تانجوي باتريس كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو تتواجد ماريا ريفيت من موريشيوس والكاميرونية كارين فومو.

وأدار الجابوني مباراة واحدة للأهلي من قبل خسرها من اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي السوبر الإفريقي 2023-24.

تاريخ المواجهات

هذه هي سابع نسخة في دوري أبطال إفريقيا تجمع بين الفريقين، وسيخوضا المباراتين رقم 13 و14 في تاريخهما القاري.

المواجهة الأولى على الإطلاق وقعت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987، وانتهى الذهاب في السودان بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلي بلقبه الثاني في تاريخه، بحسم الإياب 2-0.

الهدف الأول في هذه الليلة سجله جمال الثعلب لاعب السودان بالخطأ، بينما أضاف أيمن شوقى الهدف الثانى بضربة رأس.

أما المواجهة الثانية فأتت بعد طول انتظار في دور الـ 32 لنسخة 2004، وشهدت خسارة الأهلي ذهابا في السودان بهدف ريتشارد جستين، وتعادلا في مصر 0-0، ومنذ ذلك الحين لم يلتقي الأهلي والهلال في أي دور إقصائي مرة أخرى.

ومنذ ذلك الوقت تكرر اللقاء في 4 نسخ ولكن جميعهم في دور المجموعات، فحين كان ربع النهائي بنظام المجموعات في 2007 فاز الأهلي في القاهرة 2-0، وخسر في السودان 3-0.

وفي نسخة 2020 تجدد الموعد في دور الـ 16 بدور المجموعات، ليفوز الأهلي ذهابًا 2-1 ويتعادلا 1-1 في السودان.

وتكرر اللقاء في نسخة 2022، ليفوز الأهلي في مصر 1-0، ويتعادلا سلبيا في السودان.

وأخيرًا في نسخة 2023، فاز الهلال في السودان 1-0، وحسم الأهلي الإياب بثلاثية دون رد.

إجمالا جمع الفريقين 12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي 5 مرات، وفاز الهلال 3، وتعادلا في 4 مباريات.

أما على مستوى الأهداف، سجل الأهلي 11 هدفا، وتلقى 7.