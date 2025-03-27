المحكمة الرياضية تقبل استئناف الإسماعيلي في قضية فراس شواط

أعلن نادي الإسماعيلي قبول المحكمة الرياضية الدولية لاستئناف النادي جزئيا بشأن التونسي فراس شواط لاعب الفريق السابق.

فراس شواط النادي : النجم الساحلي الإسماعيلي

وحصل نادي الإسماعيلي على تخفيض بدفع 361 ألف دولار للتونسي فراس شواط بدلا من 903 ألف دولار والتي حددتها من قبل غرفة فض المنازعات في فيفا.

وبذلك خفّض الإسماعيلي ما يصل إلى 542 ألف دولار نتيجة الاستئناف الذي قدمه في فبراير الماضي.

كاس تقبل استئناف الإسماعيلي وتقرر تخفيض غرامة فراس شواط pic.twitter.com/Vkqni00Uvn — Ismaily SC (@Ismailyofficial) March 27, 2025

وسبق للفريق القانوني للنادي الإسماعيلي في إلغاء الحكم الصادر لصالح اللاعب دييجو فيرنانديز بمبلغ مليون و400 ألف دولار.

كما نجح في الحصول على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتخفيض المبلغ المحكوم به لصالح اللاعب محمد بن خماسة من مليون و900 ألف دولار ليصبح 388 ألف دولار فقط.

ومُنع الإسماعيلي من قيد الصفقات في يناير الماضي بسبب اللاعب التونسي. (طالع التفاصيل)

وكشف آنذاك مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "إعادة وضع اسم نادي الإسماعيلي على قائمة الأندية الممنوعة من القيد لدى فيفا بسبب مستحقات التونسي فراس شواط لحين التوصل لاتفاق مع اللاعب".

وانضم فراس شواط إلى الإسماعيلي في صفقة انتقال حر من الصفاقسي في صيف 2022.

ورحل شواط بعد موسم من تعاقده بسبب فسخ تعاقده لعدم الحصول على مستحقاته المالية.

وانضم بعدها شواط إلى المحرق البحريني قبل أن ينتقل إلى صفوف النجم الساحلي التونسي قبل انطلاق الموسم الجاري.

وإجمالا لعب شواط 22 مباراة بقميص الإسماعيلي ونجح في المساهمة بـ 11 هدفا.

وسجل شواط 8 أهداف مع الدراويش بينما صنع 3 آخرين.