مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: إيقاف قيد جديد للنادي بسبب مستحقات شواط

تسبب التونسي فراس شواط في إيقاف قيد جديد لنادي الإسماعيلي.

فراس شواط النادي : النجم الساحلي الإسماعيلي

وتمت إعادة وضع اسم نادي الإسماعيلي على قائمة الأندية الممنوعة من القيد بموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "إعادة وضع اسم نادي الإسماعيلي على قائمة الأندية الممنوعة من القيد لدى فيفا بسبب مستحقات التونسي فراس شواط لحين التوصل لاتفاق مع اللاعب".

وتابع "يسعى مجلس إدارة الإسماعيلي لحل أزمة مستحقات القيد عن طريق التسوية من أجل رفع اسمه من جديد".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري قد قررت إيقاف القيد للنادي الإسماعيلي حتى تمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بتاريخ 21 فبراير 2020 لصالح نادى النجوم فيما يتعلق بانتقال اللاعب إبراهيم حسن.

وانضم فراس شواط إلى الإسماعيلي في صفقة انتقال حر من الصفاقسي في صيف 2022.

ورحل شواط بعد موسم من تعاقده بسبب فسخ تعاقده لعدم الحصول على مستحقاته المالية.

وانضم بعدها شواط إلى المحرق البحريني قبل أن ينتقل إلى صفوف النجم الساحلي التونسي قبل انطلاق الموسم الجاري.

وإجمالا لعب شواط 22 مباراة بقميص الإسماعيلي ونجح في المساهمة بـ 11 هدفا.

وسجل شواط 8 أهداف مع الدراويش بينما صنع 3 آخرين.