كرة يد - يحيى خالد يقود سان جيرمان لفوز شاق على سيجيد في أبطال أوروبا

قاد يحيى خالد فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز على سيجيد المجري بنتيجة 31-30 في الملحق المؤهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتألق يحيى في اللقاء بتسجيل 7 أهداف من أصل 15 محاولة على مرمى الخصم.

ويعد يحيى ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال اللقاء بعد البولندي سيبرزاك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم باريس على أرض خصمه المجري بنتيجة 14-13.

وفي الشوط الثاني سجل يحيى خالد آخر أهداف فريقه من رمية جزائية، لتنتهي بنتيجة 31-30.

وستقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب باريس سان جيرمان.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع برشلونة الإسباني في ربع النهائي.

وكانت 4 فرق قد حسمت تأهلها إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهم برشلونة وفيزبريم وسبورتنج لشبونة وألبورج الدنماركي.

بينما تلعب 8 فرق في الملحق لحسم البطاقات الأربعة المتبقية.

وتأتي مباريات الملحق كالآتي:

كيلسي البولندي × فوكس برلين الألماني

فيسلا بلوك البولندي × نانت الفرنسي

سيجيد المجري × باريس سان جيرمان الفرنسي

دينامو بوخارست الروماني × ماجديبورج الألماني