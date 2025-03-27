كرة يد - يحيى خالد يقود سان جيرمان لفوز شاق على سيجيد في أبطال أوروبا

الخميس، 27 مارس 2025 - 21:34

كتب : FilGoal

يحيى خالد - باريس سان جيرمان كرة يد

قاد يحيى خالد فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز على سيجيد المجري بنتيجة 31-30 في الملحق المؤهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتألق يحيى في اللقاء بتسجيل 7 أهداف من أصل 15 محاولة على مرمى الخصم.

ويعد يحيى ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال اللقاء بعد البولندي سيبرزاك.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم باريس على أرض خصمه المجري بنتيجة 14-13.

وفي الشوط الثاني سجل يحيى خالد آخر أهداف فريقه من رمية جزائية، لتنتهي بنتيجة 31-30.

وستقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب باريس سان جيرمان.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع برشلونة الإسباني في ربع النهائي.

وكانت 4 فرق قد حسمت تأهلها إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهم برشلونة وفيزبريم وسبورتنج لشبونة وألبورج الدنماركي.

بينما تلعب 8 فرق في الملحق لحسم البطاقات الأربعة المتبقية.

وتأتي مباريات الملحق كالآتي:

كيلسي البولندي × فوكس برلين الألماني

فيسلا بلوك البولندي × نانت الفرنسي

سيجيد المجري × باريس سان جيرمان الفرنسي

دينامو بوخارست الروماني × ماجديبورج الألماني

يحيى خالد كرة يد دوري أبطال أوروبا لكرة اليد
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