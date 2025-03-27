ضمك يقيل مدربه البرتغالي.. مدرب سعودي مؤقت لنهاية الموسم

الخميس، 27 مارس 2025 - 20:23

كتب : FilGoal

طارق حامد - ضمك - الفيحاء

أعلن نادي ضمك السعودي يوم الخميس إقالة البرتغالي نونو ألميدا من تدريب الفريق.

وتولى نونو ألميدا تدريب ضمك الذي يضم طارق حامد من أواخر ديسمبر الماضي.

بعد إقالته، أعلن نادي ضمك تعيين خالد العطوي كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم.

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ولعب الفريق مع ألميدا 12 مباراة، وحقق 3 انتصارات وتعادل في 3 وخسر 6 مباريات.

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وعمل نونو ألميدا في الدوري المصري مع فريق فاركو، حين تم تعيينه في مارس 2022.

لكنه أقيل من منصبه بعد 9 أشهر.

ويلعب النجم الدولي المصري طارق حامد في صفوف ضمك، وينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

طارق حامد انتقل قبل موسمين لاتحاد جدة قادما من الزمالك وحصد معه لقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

اجتمع طارق حامد مع ألميدا مرة أخرى، بعدما عملا سويا في الزمالك حين كان نونو ألميدا مساعدا لجوسفالدو فيريرا.

ضمك نونو ألميدا خالد العطوي
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