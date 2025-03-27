أرسنال يستعيد ساكا قبل مواجهة ريال مدريد

الخميس، 27 مارس 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

هدف بوكايو ساكا لـ أرسنال ضد ولفرهامبتون

تلقت جماهير أرسنال أخبارا سارة بعودة بوكايو ساكا نجم الفريق من الإصابة.

ويعاني ساكا من إصابة عضلية منذ 22 ديسمبر الماضي.

وشارك ساكا لأول مرة في تدريبات أرسنال يوم الخميس.

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An image of Bukayo Saka on the training pitch at Sobha Realty Training Centre.

ومن المتوقع عودة اللاعب الإنجليزي قبل مباراة الذهاب ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أرسنال فولام وإيفرتون في الدوري قبل مواجهة ريال مدريد، وهي مباريات قد تشهد الدفع بساكا لدقائق معدودة.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 23 عاما عن أرسنال منذ أكثر من 3 أشهر بواقع 21 مباراة حتى الآن.

وتعتبر هذه الإصابة هي الثانية لساكا خلال الموسم الجاري، الإصابة الأولى أبعدته 15 يوما وغاب 3 مباريات.

ولعب ساكا مع أرسنال 24 مباراة في جميع البطولات وسجل 9 أهداف وصنع 13 آخرين.

وسيواجه أرسنال منافسه ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات، على أن تقام لقاء الذهاب يوم 8 أبريل القادم.

بوكايو ساكا أرسنال
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