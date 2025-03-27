في الجول يكشف سبب عدم حصول بنتايك على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا

الخميس، 27 مارس 2025 - 19:11

كتب : محمد رؤوف

محمود بنتايك - الزمالك ضد زد

علم FilGoal.com أسباب عدم نجاح الزمالك في الحصول على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا لمدافعه المغربي محمود بنتايك، وذلك لخوض مواجهة ستيلنبوش في كأس الكونفدرالية.

خبر في الجول - بنتايك يغيب عن لقاء الزمالك ضد ستيلنبوش

وعلم FilGoal.com أن بنتايك لم يحصل على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا لأنه يتواجد في مصر بدون تصريح إقامة حتى الآن رغم انضمامه للزمالك منذ الصيف الماضي.

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الجهاز الإداري في الزمالك لم يتمكن من إنهاء إجراءات إقامة بنتايك في مصر طوال هذه الفترة.

ويتواجد اللاعب في مصر بتأشيرة سياحية يتم تجديدها كل 3 أشهر، حسبما علم FilGoal.com.

الجانب الجنوب إفريقي رد على الزمالك بأن اللاعب عليه الحصول على تأشيرة دخول البلاد من المغرب بلده الأم.

وتسبب ضيق الوقت بين مباراتي الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في كأس مصر وستيلنبوش في صعوبة القيام بذلك.

وتطير بعثة الزمالك إلى جنوب إفريقيا فجر يوم 30 مارس استعدادا لمواجهة ستيلنبوش.

ويغيب المدافع المغربي عن رحلة الفريق بسبب مشكلة في التأشيرة.

وحاول الجهاز الإداري للزمالك حل المشكلة في الساعات الأخيرة دون جدوى، حسبما علم FilGoal.com.

ويعد بنتايك من العناصر الأساسية في الزمالك مؤخرا.

تألق اللاعب المغربي مع القلعة البيضاء جعل الزمالك يسارع بتفعيل بند الشراء في عقده من نادي سانت إتيان الفرنسي.

وكشف الزمالك عن توقيع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

وكان الزمالك ضم محمود بنتايك من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة 3 مواسم.

وأشار الزمالك إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة النادي في الحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الزمالك محمود بنتايك ستيلنبوش
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