خبر في الجول - بنتايك يغيب عن لقاء الزمالك ضد ستيلنبوش

الخميس، 27 مارس 2025 - 17:05

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود بنتايك - الزمالك - سموحة

علم FilGoal.com أن محمود بنتايك مدافع الزمالك سيغيب عن رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ستيلنبوش في كأس الكونفدرالية.

ويغيب المدافع المغربي عن رحلة الفريق بسبب مشكلة في التأشيرة.

وحاول الجهاز الإداري للزمالك حل المشكلة في الساعات الأخيرة دون جدوى، حسبما علم FilGoal.com.

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ويعد بنتايك من العناصر الأساسية في الزمالك مؤخرا.

تألق اللاعب المغربي مع القلعة البيضاء جعل الزمالك يسارع بتفعيل بند الشراء في عقده من نادي سانت إتيان الفرنسي.

وكشف الزمالك عن توقيع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

وكان الزمالك ضم محمود بنتايك من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة 3 مواسم.

وأشار الزمالك إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة النادي في الحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الزمالك محمود بنتايك ستيلنبوش
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