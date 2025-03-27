وزارة الرياضة تكشف لـ في الجول موقف استضافة أمم إفريقيا للشباب

الخميس، 27 مارس 2025 - 15:51

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر للشباب

ارتبط اسم مصر باستضافة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما بعد اعتذار كوت ديفوار عن استضافة البطولة.

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف عن اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

وكشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة لـ FilGoal.com: "لم يصلنا من اتحاد الكرة طلب استضافة أمم إفريقيا تحت 20 عاما حتى الآن".

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وأوضح "الأمر يناقشه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعند تقدمه بالطلب سنمنحه خطاب ضمان الحكومة بالموافقة على استضافة البطولة في مصر".

وكشفت قنوات بي ان سبورتس عن طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مصر استضافة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة بدلا من كوت ديفوار.

وأوضحت بي ان سبورتس عبر حسابها على موقع إكس: "هناك استعداد مصري لقبول الطلب".

وكان من المفترض أن تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة ما بين 26 إبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الاتحاد الإيفواري أبلغنا باعتذاره عن عدم استضافة كأس أمم إفريقيا للشباب بناء على قرار الحكومة ونجتمع خلال ساعات لبحث القرار النهائي بشأن مستقبل البطولة".

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة البطولة قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في المجموعة مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

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