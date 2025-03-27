مرموش ينافس على جائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي

ينافس النجم المصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل هدف في شهر مارس بالدوري الإنجليزي.

مرموش سجل هدف فريقه الثاني في شباك برايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

هدف مرموش جاء بطريقة رائعة بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك برايتون دون أن يستطع الحارس التصدي لها.

الهدف هو الرابع لمرموش في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي هذا الموسم بعد انضمامه للفريق في يناير، وذلك بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك نيوكاسل.

وسيتم فتح باب التصويت لاختيار الأفضل حتى يوم الإثنين 31 مارس ليتم دمج أصوات الجماهير مع اختيارات لجنة الخبراء لتحدد الفائز والإعلان عنه الأسبوع المقبل.

وجاءت قائمة المرشحين للتتويج بجائزة هدف الشهر كالتالي:

ماركوس تافرنير (بورنموث)

مارك كوكوريلا (تشيلسي)

ديكلان رايس (أرسنال)

بيرفيس إستوبينان (برايتون)

أنتوني إيلانجا (نوتينجهام فورست)

عمر مرموش (مانشستر سيتي)

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

جينس كاجوستيه (إبسويتش تاون)

It's time to vote for Guinness Goal of the Month! March's shortlist 👇 — Premier League (@premierleague) March 27, 2025

وفاز بالجائزة منذ بداية الموسم:

كول بالمر (تشيلسي) - شهر أغسطس

جون دوران (أستون فيلا) - شهر سبتمبر

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) - شهر أكتوبر

هاري ويلسون (فولام) - شهر نوفمبر

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - شهر ديسمبر

ديفيد بروكس (بورنموث) - شهر يناير

كاورو ميتوما (برايتون) - شهر فبراير