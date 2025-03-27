فترة استثنائية.. الدوري الإنجليزي يعلن مواعيد الانتقالات الصيفية

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن مواعيد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا رسميا، للإعلان عن فتح باب الانتقالات لمدة 10 أيام استثنائية تتعلق بكأس العالم للأندية.

وجاء في البيان: "وافقت أندية الدوري الإنجليزي على مواعيد فترة الانتقالات الصيفية".

وأضاف: "سيتم فتح الباب مبكرا بين يومي الأحد 1 يونيو، والثلاثاء 10 يونيو، فترة تسجيل استثنائية تتعلق بكأس العالم للأندية"

وأتم البيان "سيُعاد فتح باب الانتقالات يوم الاثنين 16 يونيو ويُغلق يوم الاثنين 1 سبتمبر."

ويقام كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا سيتم تقسيهم إلى 8 مجموعات.

وتقام البطولة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

ويشارك في كأس العالم للأندية فريقين إنجليزيين وهما تشيلسي، ومانشستر سيتي.