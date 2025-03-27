في غياب صلاح ومرموش.. 6 مرشحين لجائزة لاعب شهر مارس بالدوري الإنجليزي

الخميس، 27 مارس 2025 - 14:40

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد أرسنال

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عن المرشحين الستة لجائزة أفضل لاعب في شهر مارس 2025 في بريميرليج.

وضمت الترشيحات الستة برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، ونيكولا ميلينكوفيتش وأنطوني إيلانجا لاعبي نادي نوتينجهام فورست، وديكلان رايس لاعب أرسنال، ويان باول فان هيكي لاعب برايتون، وجيان بيليجاردي لاعب ولفرهامبتون.

وغاب الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش عن التواجد في قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر.

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ويستمر التصويت لاختيار لاعب شهر مارس حتى يوم الإثنين 31 مارس.

ويتم دمج أصوات لجنة خبراء كرة القدم مع تصويت الجماهير لتحديد الفائز، والذي سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل.

جيان بيليجاردي

ساهم لاعب وسط ولفرهامبتون في تسجيل جميع أهداف الفريق الثلاثة هذا الشهر في مسيرة خالية من الهزائم.

وتعادل وولفز أمام إيفرتون 1-1، والفوز أمام ساوثامبتون 2-1 ليتقدم الفريق بفارق 9 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

أنتوني إيلانجا

واصل السويدي موسمه الرائع بتسجيل هدفين في فوز فريقه 4-2 أمام إبسويتش تاون، ليرفع مساهماته التهديفية هذا الموسم إلى 13.

وساهم إيلانجا في تسجيل 5 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة ليقود فريقه للمركز الثالث والاقتراب من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

برونو فيرنانديز

ساهم صانع ألعاب مانشستر يونايتد في جميع الأهداف الأربعة للفريق هذا الشهر الخالي من الهزائم.

سجل التعادل في شباك أرسنال في المباراة التي انتهت 1-1، قبل أن يقدم تمريرتين ويسجل هدفا في ثلاثية فريقه أمام ليستر سيتي.

نيكولا ميلينكوفيتش

ساهم نيكولادفاعيا في فوز فريقه أمام مانشستر سيتي 1-0 قبل أن يفتتح رباعية فريقه في شباك إبسويتش تاون.

ميلينكوفيتش المنضم الصيف الماضي من فيورنتينا يقدم أداءً مثاليا مع نوتينجهام الذي اقترب من التأهل لدوري الأبطال.

ديكلان رايس

ساهم لاعب الوسط الإنجليزي في فوز فريقه بـ 4 نقاط هذا الشهر، بعدما سجل هدفه الأول في عام 2025 أمام مانشستر يونايتد.

وتألق بإبعاد هدف مؤكد لهويلاند أمام مرمى الجانرز، ثم قدم أداءً رائعا أمام تشيلسي في فوز فريقه 1-0.

يان باول فان هيكي

سجل اللاعب صاحب الـ24 عاما هدفا في شباك فولام مسجلا أول أهدافه هذا الموسم والمساهمة في فوز فريقه بنتيجة 2-1.

وساعد دفاع فريقه أمام مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ليحافظ على آمال فريقه في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.'

ونجح محمد صلاح في الفوز بجائزة لاعب شهر فبراير.

وسيحقق الجائزة في شهر مارس لاعب للمرة الأولى هذا الموسم، حيث سبق وأنا فاز بها إرلينج هالاند في شهر أغسطس، وكول بالمر في شهر سبتمبر، وكريس وود في أكتوبر، ومحمد صلاح في شهري نوفمبر وفبراير، وألكسندر إيزاك في شهر ديسمبر، وجاستن كلويفرت في شهر يناير.

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