أموريم ينافس سانتو على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي بشهر مارس

الخميس، 27 مارس 2025 - 14:37

كتب : FilGoal

نونو سانتو مدرب نوتينجهام

دخل روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد سباق المنافسة على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي بشهر مارس.

ويتنافس أموريم مع كل من نونو سانتو المدير الفني لنوتنجهام فورست وفابيان هارزيلر مدرب برايتون.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي المرشحين لجائزتي أفضل مدير فني وأفضل لاعب وشهدت غياب محمد صلاح نجم ليفربول.

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وجاءت أرقام المرشحين لجائزة أفضل مدرب كالآتي:

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

لعب مباراتين خلال شهر مارس وقاد مانشستر يونايتد للفوز على ليستر سيتي.

بينما تعادل أمام أرسنال بهدف لكل فريق ولم يتعرض للخسارة.

فابيان هارزيلر - برايتون

قاد برايتون في مباراتين خلال شهر مارس وتعادل في مباراة وفاز في أخرى.

وتغلب برايتون على فولام بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تعادل أمام مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق.

نونو سانتو - نوتنجهام فورست

حقق سانتو العلامة الكاملة بانتصارين خلال شهر مارس مع نوتنجهام.

وفاز نوتنجهام على كل من مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، وإبسويتش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسبق وأن حقق سانتو الجائزة مرتين هذا الموسم خلال شهري أكتوبر وديسمبر.

بينما حصد فابيان هارزيلر الجائزة في أغسطس ولم يسبق لأموريم التتويج بها.

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