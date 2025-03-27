تقرير: طرح تذاكر أمم إفريقيا تحت 17 عاما بالمغرب

الخميس، 27 مارس 2025 - 13:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس إفريقيا تحت 17 عاما بالمغرب تفاصيل تذاكر البطولة.

وتنطلق البطولة بعد غدا الأحد وحتى 19 أبريل المقبل.

وكشف موقع Le360 sport المغربي عن طرح التذاكر غدا الجمعة.

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وتبلغ قيمة التذاكر 10 دراهم مغربية باستثناء الدرجة الأولى مقابل 20 درهما.

ستقام النهائيات في 4 ملاعب عبر 3 مدن: الدار البيضاء، المحمدية والجديدة.

مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما

- المجموعة الأولى: المغرب (المضيف)، أوغندا، تنزانيا، زامبيا

- المجموعة الثانية: مصر، بوركينافاسو، الكاميرون، جنوب إفريقيا

- المجموعة الثالثة: السنغال، غامبيا، الصومال، تونس

- المجموعة الرابعة: مالي، أنجولا، كوت ديفوار، جمهورية إفريقيا الوسطى

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي، ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز إلى كأس العالم في نوفمبر المقبل بدولة قطر.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين على النحو التالي:

ضد جنوب إفريقيا 31 مارس

ضد بوركينا فاسو 3 أبريل

ضد الكاميرون 6 أبريل

ويضم الجهاز الفني أحمد الكأس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا اداريا ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، وسالم حنيش محلل أداء.

كما يتواجد في الجهاز قاسم قدري مخططا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وعمرو طه طبيب المنتخب، ومحمد الششتاوي علاج طبيعي، ومجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

وجاءت القائمة التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - ياسين حاتم

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - معاذ فوزي - فارس فخري - عمر محمد كمال

الوسط: محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - محمد شحاتة - عبد الرحمن أبو اليزيد - باسل مدحت - عمر العدوي - بلال عطية - أحمد إيهاب - أنس رشدي - يوسف وجيه.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبدالعزيز الزغبي - إبراهيم السيد - يوسف تامر - زياد أيوب - محمود شاكر.

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