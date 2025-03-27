مجانية الصفقة تضعه ضمن الأغلى.. ماركا تكشف عن راتب ألكسندر أرنولد في ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن الراتب المنتظر أن يتقاضاه ترنت ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد.

وينتهي تعاقد ترنت مع ليفربول مع نهاية الموسم ومن المنتظر أن ينضم إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال مجانية.

ماركا كشفت عن أن التعاقد مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم السابقة أحد أولويات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

ونجح ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة في الفوز بـ ديفيد ألابا، وأنطونيو روديجير، وكيليان مبابي بتكلفة صفرية، في مقابل وضع مكافآت التوقيع للاعبين.

ألابا انضم إلى ريال مدريد عام 2021 بعد الفوز بكل الألقاب مع بايرن ميونيخ، حيث كانت تبلغ قيمته السوقية وقتها 50 مليون يورو.

ووقع ألابا لمدة 5 مواسم بمعدل 11 مليون يورو سنويا ما جعله أحد أعلى اللاعبين أجرا في الفريق مستغلا انتقاله إلى ريال مدريد مجانا.

قبل أن يتكرر الأمر مع رودريجر القادم من تشيلسي الإنجليزي عام 2022، ثم كيليان مبابي الذي يتقاضى 20 مليون يورو سنويا.

وتبلغ القيمة السوقية لظهير ليفربول الأيمن 70 مليون يورو، وهو ما سيوفره نادي ريال مدريد، ولكنه سيرثر على راتب اللاعب الدولي الإنجليزي,

صحيفة ماركا أوضحت أن راتب أرنولد سيصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم، ولمدة 5 سنوات.

توفير ريال مدريد لقيمة انتقال أرنولد زاد من تكلفة راتب ظهير أيمن الفريق الملكي الجديد.

وأشارت ماركا إلى أن سياسة الفوز بخدمات اللاعبين المنتهية عقودهم ليست جديدة حيث سبق وأن تكررت مرتين في التسعينيات بضم الدنماركي مايكل لاودروب من برشلونة عام 1994، والإنجليزي ستيف ماكمانامان قادما من ليفربول وحصل وقتها على راتب ضخم وصل لـ800 مليون بيزيتا في الموسم الواحد.