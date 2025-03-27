تقرير: ليفربول يحدد بديل فان دايك المحتمل

بدأ ليفربول في تحديد بدائل محتملة في حالة رحيل فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الصيف المقبل.

جوناثان تاه النادي : باير ليفركوزن ليفربول

وذكر "موقع جيف مي سبورت" أن ليفربول بدأ بالفعل اتصالات بشأن انتقال الألماني جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، والذي ينتهي تعاقده مع فريقه الصيف المقبل.

واختار تاه عدم تمديد تعاقده مع ليفركوزن بعد تتويجه بالدوري الألماني الموسم الماضي، في ظل رغبة عدد من الأندية الكبرى في ضمه.

واستبعد بايرن ميونيخ وبرشلونة التعاقد مع اللاعب إلا أنه بات جذابا لعدد من الأندية أبرزهم ريال مدريد، وليفربول، وتوتنام هوتسبير.

ووفقا للموقع الإنجليزي فإن ليفربول وتوتنام دخلا في محادثات لاستكشاف شروط تاه.

ولم يجدد الثلاثي محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، عقديهما الذي ينتهي مع نهاية الموسم، بالإضافة إلى ترنت ألكسندر أرنولد الذي بات قريبا من الانتقال رسميا إلى ريال مدريد.

الموقع الإنجليزي كشف عن إعجاب سلوت بـ تاه بعد مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام ليفركوزن في وقت سابق من هذا الموسم.

ووصف سلوت اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بأنه أحد أفضل المدافعين في ألمانيا.

وكان تاه عنصريا أساسيا في تتويج ليفركوزن ببطولة الدوري الألماني الموسم الماضي حيث غاب عن 3 مباريات فقط.

كما بات لاعبا أساسيا في منتخب ألمانيا العامين الماضيين ولم يغب سوى عن 4 مباريات منذ سبتمبر 2023ز