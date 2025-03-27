منافس بيراميدز - الجيش الملكي يحسم تأهله لثمن نهائي كأس العرش

الخميس، 27 مارس 2025 - 10:47

كتب : FilGoal

الجيش الملكي المغربي

حسم الجيش الملكي تأهله إلى ثمن نهائي منافسات كأس العرش المغربي.

وتغلب الجيش الملكي على المغرب الفاسي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الـ 32.

وشهد اللقاء طرد السنغالي فالو ميندي لاعب الجيش الملكي قبل نهاية الشوط الأول، ليلعب الفريق المغربي الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

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وسجل الجيش الملكي هدفيه في الشوط الأول عن طريق خالد أورخان في الدقيقة 28 وعبد الفتاح حدراف في الدقيقة 36.

بينما سجل حاتم أينا هدف المغرب الفاسي الوحيد في الدقيقة 88.

وينتظر الجيش الملكي المتأهل من الدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة لملاقاته في ثمن النهائي.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما تقام مباراة الإياب في المغرب مساء يوم 8 أبريل المقبل.

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