كرة يد - بمشاركة قداح.. كيلسي يخسر أمام فوكس برلين بأبطال أوروبا بفارق 6 أهداف

تعرض كيلسي البولندي للخسارة أمام فوكس برلين بفارق ستة أهداف في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا بمشاركة حسن قداح لاعب منتخب مصر.

وتقام مباراة الإياب في ألمانيا يوم 2 ابريل المقبل.

وخسر كيلسي أمام فوكس برلين بنتيجة 33-27 في ذهاب الملحق.

ويصعد المتأهل من المباراة لمواجهة ألبورج الدنماركي في ربع النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي ذهابا في 23 أو 24 أبريل المقبل بينما الإياب يوم 30 من الشهر نفسه.

وكانت 4 فرق قد حسمت تأهلها إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهم برشلونة وفيزبريم وسبورتنج لشبونة وألبورج الدنماركي.

بينما تلعب 8 فرق في الملحق لحسم البطاقات الأربعة المتبقية.

وتأتي مباريات الملحق كالآتي:

كيلسي البولندي × فوكس برلين الألماني

فيسلا بلوك البولندي × نانت الفرنسي

سيجيد المجري × باريس سان جيرمان الفرنسي

دينامو بوخارست الروماني × ماجديبورج الألماني