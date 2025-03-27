قبل مواجهة الهلال السوداني.. الأهلي يخسر أمام زد وديا

الخميس، 27 مارس 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله - الأهلي – زد

خسر الأهلي أمام فريق زد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

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وكان الأهلي قد أنهى الشوط الأول تحت قيادة مارسيل كولر بالتقدم بهدف دون مقابل سجله أشرف داري.

وشهد الشوط الثاني تغييرات من كولر بالدفع باللاعبين العائدين من الإصابات والشباب.

ونجح زد في تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني وحسم المباراة الودية أمام الأهلي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف أورلاندو بايرتس.

ويحمل الأهلي لقب النسختين الماضيتين من دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر الهلال مجموعته على حساب مولودية الجزائر الذي حصد المركز الثاني.

تاريخ المواجهات

هذه هي سابع نسخة في دوري أبطال إفريقيا تجمع بين الفريقين، وسيخوضا المباراتين رقم 13 و14 في تاريخهما القاري.

المواجهة الأولى على الإطلاق وقعت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987، وانتهى الذهاب في السودان بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلي بلقبه الثاني في تاريخه، بحسم الإياب 2-0.

الهدف الأول في هذه الليلة سجله جمال الثعلب لاعب السودان بالخطأ، بينما أضاف أيمن شوقى الهدف الثانى بضربة رأس.

أما المواجهة الثانية فأتت بعد طول انتظار في دور الـ 32 لنسخة 2004، وشهدت خسارة الأهلي ذهابا في السودان بهدف ريتشارد جستين، وتعادلا في مصر 0-0، ومنذ ذلك الحين لم يلتقي الأهلي والهلال في أي دور إقصائي مرة أخرى.

ومنذ ذلك الوقت تكرر اللقاء في 4 نسخ ولكن جميعهم في دور المجموعات، فحين كان ربع النهائي بنظام المجموعات في 2007 فاز الأهلي في القاهرة 2-0، وخسر في السودان 3-0.

وفي نسخة 2020 تجدد الموعد في دور الـ 16 بدور المجموعات، ليفوز الأهلي ذهابًا 2-1 ويتعادلا 1-1 في السودان.

وتكرر اللقاء في نسخة 2022، ليفوز الأهلي في مصر 1-0، ويتعادلا سلبيا في السودان.

وأخيرًا في نسخة 2023، فاز الهلال في السودان 1-0، وحسم الأهلي الإياب بثلاثية دون رد.

إجمالا جمع الفريقين 12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي 5 مرات، وفاز الهلال 3، وتعادلا في 4 مباريات.

أما على مستوى الأهداف، سجل الأهلي 11 هدفا، وتلقى 7.

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