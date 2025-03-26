صحيفة اليوم: بعثة السعودية تعود فجر الخميس بعد أزمة الطيران

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 23:08

كتب : FilGoal

المنتخب السعودي للشباب

تعود بعثة منتخب السعودية من اليابان فجر الخميس وذلك بعد حجز العودة إلى الرياض خلال الساعات الماضية.

وكان قد تعثر عودة منتخب السعودية بسبب أزمة في الطيران بعد مواجهة اليابان في تصفيات كأس العالم.

وكشفت صحيفة اليوم وفقا لمصادرها حجز رحلة عودة منتخب السعودية فجر غدا الخميس.

أخبار متعلقة:
الدوري السعودي - العروبة يرد: قضية الرويلي؟ احتجاج النصر بلا دليل مدرب اليابان: لست راضيا عن التعادل مع المنتخب السعودي القوي ماذا يحتاج المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم - السعودية تعود بنقطة صعبة من اليابان

وكان منتخب السعودية قد تعادل سلبيا أمام اليابان ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في المباراتين المقبلتين لحسم التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم.

التعادل رفع رصيد السعودية للنقطة 10 في المركز الثالث بترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني المؤهل مباشرة لكأس العالم.

وبفارق 4 نقاط عن كل من إندونيسيا والبحرين صاحبا المركزين الرابع والخامس قبل مباراتهما معا في هذه الأثناء.

بينما ارتفع رصيد اليابان للنقطة 20 في صدارة جدول الترتيب.

وضمن المنتخب الياباني تأهله منذ الجولة الماضية كمتصدر.

بينما تنحصر البطاقة الثانية بين أستراليا والسعودية وإندونيسيا.

ويتأهل أصحاب أول مركزين من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في ملحق مؤهل نحو للبطولة.

منتخب السعودية السعودية تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
عودة سافيتش لتدريبات الهلال قبل لقاء النصر تقرير سعودي: إصابة جون دوران قبل لقاء الهلال المرتقب تقرير: هل يلعب رونالدور بجوار ميسي مع إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 gaming - رونالدو يظهر في لعبة Fatal Fury ماني: أنا اللاعب الأكثر تعرضا للانتقادات الدوري السعودي - العروبة يرد: قضية الرويلي؟ احتجاج النصر بلا دليل الرياضية: لابورت يتعرض لإصابة جديدة.. وغموض موقفه مع النصر مدرب اليابان: لست راضيا عن التعادل مع المنتخب السعودي القوي
أخر الأخبار
في الجول يكشف حقيقة عقد جلسة بين الزمالك وزيزو.. والخطوة المقبلة 4 ساعة | الدوري المصري
عودة سافيتش لتدريبات الهلال قبل لقاء النصر 4 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - بمشاركة قداح.. كيلسي يخسر أمام فوكس برلين بأبطال أوروبا بفارق 6 أهداف 4 ساعة | كرة يد
خبر في الجول - تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.. سفر أحمد حمدي إلى الإمارات 4 ساعة | الدوري المصري
تقرير سعودي: إصابة جون دوران قبل لقاء الهلال المرتقب 5 ساعة | سعودي في الجول
دوري المحترفين - صراع الصدارة كما هو بعد نهاية الجولة 27 5 ساعة | القسم الثاني
رئيس لجنة الأندية: الأهلي لم يطلب تحكيم أجنبي للقمة 5 ساعة | الدوري المصري
كرة نسائية - رغم انتصار الكلاسيكو التاريخي.. ريال مدريد يودع أبطال أوروبا بثلاثية أمام أرسنال 5 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض 4 مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة خروج صلاح ومرموش من المعسكر