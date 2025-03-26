صحيفة اليوم: بعثة السعودية تعود فجر الخميس بعد أزمة الطيران

تعود بعثة منتخب السعودية من اليابان فجر الخميس وذلك بعد حجز العودة إلى الرياض خلال الساعات الماضية.

وكان قد تعثر عودة منتخب السعودية بسبب أزمة في الطيران بعد مواجهة اليابان في تصفيات كأس العالم.

وكشفت صحيفة اليوم وفقا لمصادرها حجز رحلة عودة منتخب السعودية فجر غدا الخميس.

وكان منتخب السعودية قد تعادل سلبيا أمام اليابان ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في المباراتين المقبلتين لحسم التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم.

التعادل رفع رصيد السعودية للنقطة 10 في المركز الثالث بترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني المؤهل مباشرة لكأس العالم.

وبفارق 4 نقاط عن كل من إندونيسيا والبحرين صاحبا المركزين الرابع والخامس قبل مباراتهما معا في هذه الأثناء.

بينما ارتفع رصيد اليابان للنقطة 20 في صدارة جدول الترتيب.

وضمن المنتخب الياباني تأهله منذ الجولة الماضية كمتصدر.

بينما تنحصر البطاقة الثانية بين أستراليا والسعودية وإندونيسيا.

ويتأهل أصحاب أول مركزين من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في ملحق مؤهل نحو للبطولة.