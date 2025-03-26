تحديد مصير استخدام تقنية التسلل شبه الآلي في الدوري الإنجليزي بهذا التوقيت

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن رابطة الدوري الإنجليزي ستصدر قرارها بشأن استخدام تقنية التسلل شبه الآلي من عدمه خلال أيام.

وأوضح التقرير أن رابطة الدوري الإنجليزي ستصدر قرارها الأخير بعد مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل.

ولن تنتظر الرابطة حتى الموسم المقبل حتى تستخدم التقنية، بل ستستخدم بداية من الجولة 30 هذا الموسم.

واستُخدمت تقنية التسلل شبه الآلي لأول مرة في كرة القدم الإنجليزية في وقت سابق من هذا الشهر في 7 من أصل 8 مباريات في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتستخدم التقنية في أكثر من مسابقة مثل الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ومرت 29 جولة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويتصدر ليفربول المسابقة بفارق 12 نقطة.

ويمكن لليفربول حسم اللقب في حالة فوزه بالمباريات الـ5 المقبلة وتعادله في السادسة، وذلك في حالة فوز أرسنال بجميع مبارياته المتبقية.