مصدر من كاف لـ في الجول: كوت ديفوار أبلغتنا بالاعتذار عن عدم استضافة أمم إفريقيا للشباب

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 15:40

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

ومن المفترض أن تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما بشهر إبريل المقبل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الاتحاد الإيفواري أبلغنا صباح اليوم باعتذاره عن عدم استضافة كأس أمم إفريقيا للشباب بناء على قرار الحكومة ونجتمع خلال ساعات لبحث القرار النهائي بشأن مستقبل البطولة".

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وتقام البطولة خلال الفترة ما بين 26 إبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة البطولة قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في المجموعة مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

كأس أمم إفريقيا للشباب منتخب مصر للشباب
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