خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالتالي:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه.

الدرجة الأولى: 250 جنيه.

المقصورة: 1000 جنيه.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف أورلاندو بايرتس.

لحجز تذكرة المباراة من هنا

لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا

ويحمل الأهلي لقب النسختين الماضيتين من دوري أبطال إفريقيا.