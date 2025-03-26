خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا
الأربعاء، 26 مارس 2025 - 13:29
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.
وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالتالي:
الدرجة الثالثة: 100 جنيه.
الدرجة الأولى: 250 جنيه.
المقصورة: 1000 جنيه.
وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف أورلاندو بايرتس.
لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا
ويحمل الأهلي لقب النسختين الماضيتين من دوري أبطال إفريقيا.
نرشح لكم
خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة المصري وسيمبا في كأس الكونفدرالية 5 أهداف وصناعة.. ماذا قدم محترفو الدوري المصري في فترة التوقف الدولي تصفيات كأس العالم – المغرب يضع قدما وأكثر في المونديال بالفوز على تنزانيا تصفيات كأس العالم - هاتريك عمورة.. الجزائر تضرب موزمبيق بخماسية لأجل الصدارة الكونغو الديمقراطية تنقض على صدارة السودان بهدف ماييلي.. والسنغال تلاحقهما مدرب سيراليون: أن نخسر بهدف واحد من مصر فهو أمر إيجابي مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين الحسم في سبتمبر.. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل إلى كأس العالم؟