سكالوني: أسامح رافينيا لأنه لم يؤذي أي شخص بتصريحاته

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 12:18

كتب : FilGoal

مؤتمر ليونيل سكالوني

شدد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين على أنه يسامح رافينيا لاعب البرازيل على التصريحات التي قالها قبل مواجهة الفريقين.

رافينيا

النادي : برشلونة

ليونيل سكالوني

النادي : الأرجنتين

الأرجنتين

وفازت الأرجنتين على البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال سكالوني في تصريحات عبر شبكة TYC: "لقد لعبنا كفريق ولذلك حجمنا خطورة البرازيل، هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على لاعبين كهؤلاء".

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وتابع "ستكون هناك مباريات نعاني بها وستكون صعبة ولكن الأهم هو عدم الاستسلام وأن نظهر قدرتنا على أي شيء، وإذا مررنا باللحظات الصعبة يجب أن نمر منها وهذه عي كرة القدم، ونتمنى أن نستمر كما نحن الآن".

وأكمل "لم أقرأ تصريحات رافينيا ولكن أفهم الوضع لأنها مباراة البرازيل والأرجنتين ولم يكن هناك حاجة لمثل تلك التصريحات لتقلب المباراة إلى ذلك الشكل الحالي ولكن أنا أسامحه لأنني أعرف أنه لم يتعمد ذلك والأرجنتين كانت ستلعب تلك المباراة بالتصريح او غيره وأسامحه لأنني أعرف أنه لم يؤذي أي شخص".

وأضاف "لا أفكر حاليا في كأس العالم لا يزال الطريق طويلا ولدينا الكثير لنفعله والكثير من الأشياء قد تحدث".

وأتم "مشاركة ميسي في كأس العالم؟ الطريق لا يزال طويلا والآن علينا تركه وشأنه ليفكر وسيقرر بنفسه في النهاية لا يجب علينا أن نقوده للجنون".

قبل الكلاسيكو الكبير، أطلق رافينيا تصريحات مثيرة للجدل بقوله: "سنسحق الأرجنتين، وليذهبوا للجحيم".

وتعد تلك الخسارة الأكبر للبرازيل ضد الأرجنتين منذ السقوط بنتيجة 3-0 في مواجهة الفريقين بعام 1964.

الأرجنتين تأهلت فعليا قبل بداية المباراة بعد تعادل بوليفيا مع أوروجواي سلبيا، لتحجز أولى مقاعد أمريكا الجنوبية والرابع عالميا في مونديال 2026.

التانجو ارتفع رصيده لـ 31 نقطة وحيدا في الصدارة، فيما تراجع منتخب البرازيل للمركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن أوروجواي.

التصفيات ستستمر في يونيو المقبل، إذ يلتقي منتخب البرازيل مع الإكوادور وباراجواي، فيما يواجه منتخب الأرجنتين كل من تشيلي وكولومبيا.

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