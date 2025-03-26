تصفيات كأس العالم – المغرب يضع قدما وأكثر في المونديال بالفوز على تنزانيا

بات منتخب المغرب على بعد نقطة واحدة من التأهل لكأس العالم 2026 في أمريكا، وذلك بعد الفوز على تنزانيا.

وفاز المغرب على تنزانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم وأقيمت بالملعب الشرفي بوجدة.

سجل ثنائية المغرب المدافع نايف أكرد، وبراهيم دياز من ركلة جزاء.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى النقطة 15 في صدارة المجموعة التي تم استبعاد إرتريا والكونغو منها.

ويأتي منتخب تنزانيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط بالتساوي مع النيجر صاحب المركز الثاني.

وسيتم خصم نقاط مباريات جميع المنتخبات مع الكونغو، ليصبح رصيد المغرب 12 نقطة، ورصيد النيجر 3 نقاط ورصيد زامبيا صفر، وتنزانيا 6 نقاط.

وبذلك يحتاج المغرب نقطة واحدة فقط من المباراة المقبلة ضد النيجر ليتأهل في صدارة المجموعة لكأس العالم.