تصفيات كأس العالم - هاتريك عمورة.. الجزائر تضرب موزمبيق بخماسية لأجل الصدارة

سحق منتخب الجزائر ضيفه منتخب موزمبيق بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل محمد الأمين عمورة نجم فولفسبورج الهدف الأول في الدقيقة 8، بصناعة رياض محرز نجم أهلي جدة.

وفي الدقيقة 24 سجل عيسى ماندي الهدف الثاني.

ثم سجل عمورة الهدف الثالث في الدقيقة 30 بصناعة محرز مجددا.

وقلص جيني كاتامو الفارق في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 65 صنع عمورة الهدف الرابع الذي سجله جوين هاجام.

وفي الدقيقة 80 أكمل عمورة الهاتريك، ليرفع رصيد الجزائر إلى 15 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن موزمبيق في المركز الثاني.

ويأتي بوتسوانا في المركز الثالث بـ 9 نقاط، بفارق الأهداف عن أوغندا.

ويحتل منتخب غينيا المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وفي ذيل المجموعة يقبع الصومال بنقطة وحيدة.

video:1