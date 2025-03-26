الكونغو الديمقراطية تنقض على صدارة السودان بهدف ماييلي.. والسنغال تلاحقهما

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 01:20

كتب : FilGoal

احتفال منتخب السنغال بهدف حبيب ديالو في كوت ديفوار

تغلب منتخب الكونغو الديمقراطية على مضيفه موريتانيا بهدفين دون رد في الجولة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل شارل بيكيل الهدف الأول في الدقيقة 3.

وفي الدقيقة 83 سجل فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز الهدف الثاني.

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في المجموعة ذاتها تغلب منتخب السنغال على ضيفه توجو بنفس النتيجة 2-0.

سجل بابي ماتار سار الهدف الأول في الدقيقة 35.

وأضاف موسى نياكاتيه الهدف الثاني في الدقيقة 67.

الكونغو الديمقراطية انقضت على الصدارة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن السودان الذي تعادل مع جنوب السودان.

والسنغال في المركز الثالث بفارق الأهداف عن السودان، وبنفس الرصيد 12 نقطة.

المنافسة مستمرة بين هذا الثلاثي، حيث يحتل منتخب توجو المركز الرابع برصيد 4 نقاط، يليه جنوب السودان برصيد 3 نقاط، وأخيرا موريتانيا بنقطتين.

السنغال فيستون ماييلي الكونغو الديمقراطية تصفيات كأس العالم
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