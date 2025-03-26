مدرب سيراليون: أن نخسر بهدف واحد من مصر فهو أمر إيجابي

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 00:26

كتب : محمد مصطفى

مصر - سيراليون - محمد صلاح

يرى محمد كالون المدير الفني لمنتخب سيراليون أن خسارة فريقه بهدف واحد أمام مصر أمر جيد.

فاز منتخب مصر على سيراليون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا. والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال كالون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أحلامنا كبيرة ونتطلع لأداء أفضل وحتى إذا كنا لا ننافس على الصدارة في التصفيات نشعر أننا قدمنا مستوى مميز".

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وأضاف "المباراة ضد مصر صعبة بسبب السفر وقوام منتخبنا من العناصر الشابة، مصر كان لها الأفضلية ولم يحالفنا الحظ، الاستعداد كان جيدا للقاء وفي النهاية خسرنا بهدف واحد".

وأكمل "ينقصنا الخبرة وأنا فخور بهذا المنتخب ومن الجيد أننا خسرنا بهدف واحد فقط ضد مصر".

وأردف "منتخب مصر أدى مباراة رائعة ونحن ننظر لباقي المباريات أننا نستطيع تحقيق النقاط الكاملة منها، ولا أحد يعرف حظوظه ولكن سنفعل كل ما لدينا".

وأتم تصريحاته "منتخب سيراليون لا يزال في مرحلة التطور واكتساب الثقة، ورغم ذلك قدمنا أداء مميزا ومنتخب مصر أظهر لنا الاحترام بشكل كافي".

وحقق منتخب مصر خطوة جديدة نحو التأهل لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 16 في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 8 في المركز الثالث.

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