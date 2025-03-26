مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين

أبدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر رضاه عما قدمه اللاعبون في الفوز على سيراليون، في الجولة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "منتخبا إثيوبيا وسيراليون يلعبان كرة راقية ولديهم لاعبين محترفين. سيراليون نجحت في تعطيل بوركينا فاسو".

وأضاف "تتبقى 4 مباريات في التصفيات بـ 12 نقطة، بينهم مباراة أمام المنافس المباشر بوركينا".

وأكمل "أشكر اللاعبين على ما قدموه. إعداد وتأهيل المنتخب في ٣ أيام فقط قبل المباراة ليس بالأمر السهل سواء للاعبين أو الجهاز الفني".

وأوضح "لدينا 3 محترفين وصلوا في يوم السفر وتدربنا هنا مرة واحدة قبل التحرك مباشرة. الضغط هنا عكس مدرب الأندية الذي يملك لاعبيه كل يوم".

وكشف "عندما يحين موعد الأجندة الدولية فلن أترك أي لاعب وسأضم الجميع للمنتخب".

وواصل "المهاجمون الـ 3 أسامة فيصل ومصطفى محمد وعمر مرموش ضمن الأفضل في مصر وإفريقيا ولا أتمنى أفضل من ذلك، ولذلك إذا كانت هناك ندرة في اللاعبين فهي مسؤولية الأندية، مثل مركز الظهير الأيسر".

وتابع "الأهلي والزمالك لديهما ظهير أيسر أجنبي. إصابة محمد حمدي وأحمد فتوح أدت إلى الندرة في هذا المركز".

وعن استبعاد إمام عاشور لاعب الأهلي قال: "هذا قرار انضباطي ويجب أن يعتذر أولا. عاشور سدد الكرة خارج الملعب في المران ولم نعاقبه، ثم صرح بأنه نيجيري وليس مصريا، وادعى الإصابة مع المنتخب ثم لعب مع الأهلي بعدها بأيام".

واختتم "لا يجوز أن يتمارض اللاعب وهذا ما فعله. لو اعتذر إمام عاشور واعترف بخطأه في حق المنتخب سيعود إلينا من جديد".

وتغلب منتخب مصر على سيراليون بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو في الجولة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

الفوز الخامس للفراعنة في 6 جولات، رفع رصيدهم إلى 16 نقطة على الصدارة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، و8 نقاط عن سيراليون.