تصفيات كأس العالم – الكاميرون تواصل مطاردة كاب فيردي بالفوز على ليبيا

واصل منتخب الكاميرون مطاردة كاب فيردي في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بعد الفوز على ليبيا بثلاثية مقابل هدف.

وفاز منتخب الكاميرون على ليبيا 3-1 في الجولة السادسة لتصفيات إفريقيا ليرفع رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثاني للمجموعة الرابعة.

بفارق نقطة عن كاب فيردي متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة.

بينما توقف رصيد ليبيا عند النقطة 8 في المركز الثالث.

سجل ثلاثية الكاميرون فينسينت أبو بكر هدفين، وهدف من بريان مبيومو.

وجاء هدف ليبيا الوحيد عن طريق عزو المريمي.

ويلعب منتخب الكاميرون في الجولة المقبلة من التصفيات ضد إيسواتيني، بينما يلتقي كاب فيردي مع موريتانيا.

ويتأهل متصدر المجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني في تصفيات الملحق.

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