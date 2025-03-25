تصفيات كأس العالم - تعادل قاتل ترك صدارة السودان في مهب الريح

تعادل منتخب السودان مع جنوب السودان بهدف لكل فريق في الجولة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب السودان بهدف محمد عيسى في الدقيقة 76.

ولكن تعادل جنوب السودان في الدقيقة 99 بهدف قاتل من ديفيد سيبيت.

النتيجة تركت صدارة السودان مهددة برصيد 12 نقطة، حيث يليه منتخب الكونغو الديمقراطية (10 نقاط) المتقدم حاليا على موريتانيا.

كما يليه منتخب السنغال (9 نقاط) المتقدم حاليا على توجو في ختام منافسات الجولة.

ويحتل منتخب توجو المركز الرابع برصيد 4 نقاط، يليه جنوب السودان بـ 3 نقاط، ثم موريتانيا برصيد نقطتين.

ويلعب منتخب السودان ضد الكونغو الديمقراطية في توقف سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة.

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