تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 23:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر - سيراليون - محمد صلاح

فاز منتخب مصر على منافسه سيراليون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

سجل أحمد سيد زيزو هدف الفراعنة الوحيد.

ويسعى منتخب مصر إلى الابتعاد أكثر بصدارة المجموعة الأولى بالانتصار على سيراليون في المباراة القادمة.

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ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة بـ16 نقطة، ويأتي متخب بوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وخلفه إثيوبيا وغينيا بيساو بـ6 نقاط، ثم جيبوتي المتذيل بنقطة واحدة.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب وديا في توقف يونيو المقبل، ولكن لم تتم تحديد أي مباراة بعد.

ثم يستأنف منافسات تصفيات المونديال بمواجهة إثيوبيا وبوركينا فاسو في توقف سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر ضد إثيوبيا

تقام المباراة يوم 3 سبتمبر 2025.

ويستضيف استاد القاهرة فعاليات المباراة.

ولم يتم تحديد ساعة انطلاق المباراة بعد.

منتخب مصر موعد مباراة مصر القادمة تصفيات كأس العالم
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