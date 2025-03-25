تصفيات كأس العالم - جنوب إفريقيا تبتعد بالصدارة.. وتقلص آمال نيجيريا بعد تعادل قاتل

انفرد منتخب جنوب إفريقيا بصدارة المجموعة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتغلب منتخب جنوب إفريقيا على بنين بهدفين دون مقابل ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

وسجل الثنائي ليلي فوستر وجايدن أدامز هدفي جنوب إفريقيا في الدقيقتين 53 و84.

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة عقب مرور 6 جولات وبفارق 5 نقاط عن رواندا وبنين أقرب ملاحقيه.

بينما في نفس المجموعة تعثر منتخب نيجيريا بتعادل قاتل في الثواني الأخيرة أمام زيمبابوي متذيل الترتيب بهدف لكل فريق.

وكان فيكتور أوسيمين قد افتتح التسجيل لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 74 قبل أن يسجل منتخب زيمبابوي الهدف القاتل في الدقيقة 91 عن طريق تشيريوا.

وبذلك تواجد منتخب نيجيريا في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بانتصار وحيد مقابل 4 تعادلات وخسارة.

وتقلصت آمال نيجيريا في التأهل المباشر بتصدر المجموعة بعد اتساع الفارق إلى 6 نقاط مع جنوب إفريقيا قبل 4 جولات من الختام.

بينما استمر منتخب زيمبابوي في المركز الساس والأخير برصيد 4 نقاط.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يلعب صاحب المركز الثاني في الملحق القاري.