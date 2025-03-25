تقرير: ألكسندر أرنولد يقترب من الانضمام لـ ريال مدريد.. وتفاصيل عقده

اقترب ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول من الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب الإنجليزي مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ولذلك سيكون انتقاله إلى النادي الملكي دون مقابل إذا تم.

وحسب إذاعة Talk Sport فإن الظهير الأيمن يقترب من التوقيع على عقده مدته 5 مواسم مع ريال مدريد.

وأفادت الإذاعة أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيحصل على أكثر بقليل من 220 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

ولم يتمكن ليفربول حتى الآن من تجديد عقود نجومه، فبجانب ألكسندر أرنولد، فيوجد أيضا الدولي المصري محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

ولم يتوصل ليفربول إلى اتفاق أو اقتراب حتى في المفاوضات مع صلاح وفان دايك حسب التقارير الإخبارية.

وفي حال اكتمال انتقال أرنولد إلى ريال مدريد، فسيكون الانتقال الأول له في مسيرته.

ولم يلعب أرنولد الذي تكون في ليفربول في أي فريق آخر حتى لو على سبيل الإعارة.

وخاض أرنولد 39 مباراة رفقة ليفربول في جميع المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

ويعاني ألكسندر أرنولد من إصابة في الوقت الحالي بكاحله.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

ولعب ريال مدريد مباراة أكثر من برشلونة الذي سيخوض مباراته المؤجلة ضد أوساسونا يوم الخميس المقبل.