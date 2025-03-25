مجموعة مصر - إثيوبيا تسحق جيبوتي بستة أهداف في تصفيات كأس العالم

سحق منتخب إثيوبيا منافسه جيبوتي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وسجل بيريكيت ديستا هاتريك وأيضا أبو بكر ناصر.

بينما أحرز صامويل أكينبينو هدف جيبوتي الوحيد.

وافتتح ديستا النتيجة في الدقيقة 19 قبل أن يضاعفها ناصر في الدقيقة 34.

ووسع ناصر الفارق لثلاثة أهداف في الدقيقة 37.

وقلص أكينبينو النتيجة في الدقيقة 51.

ثم أحرز ديستا الهدف الرابع في الدقيقة 52، وأكمل ناصر الهاتريك في الدقيقة 58.

وأنهى ديستا أهداف إثيوبيا وأحرز الهاتريك في الدقيقة 70.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة السادسة بمباراة مصر ضد سيراليون اليوم الثلاثاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إثيوبيا للنقطة السادسة في المركز الرابع في جدول الترتيب.

بينما توقف رصيد منتخب جيوبتي عند نقطة واحدة فقط ومتذيلا الجدول.