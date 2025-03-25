مران الأهلي - كولر يجتمع بالجهاز الفني.. وتدريبات بعيدا عن مباراة كأس العاصمة

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 01:27

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - الأهلي

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباريات التي من المنتظر أن ‏يخوضها خلال الفترة القادمة.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الترتيبات الخاصة بالفترة المرحلة المقبلة، ‏والمنافسات التي تنتظر الفريق.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة، قبل تنفيذ فقرات خططية متنوعة، وتقسيمة كرة في إطار تجهيز الجميع بالشكل ‏المناسب.‏

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ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم ١ أبريل المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال ‏إفريقيا.‏

على الجانب الآخر خاض الأهلي بقيادة سامر عبد الرحمن مدرب فريق الناشئين، مباراة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر بتشكيل أغلبه من الشباب.

وتواجد ياسر إبراهيم وعلي معلول وعمر الساعي من الفريق الأول.

وخسر الأهلي هذه المباراة بنتيجة 3-1، ليتأكد خروجه من كأس الرابطة من الجولة الثانية لدور المجموعات.

مارسيل كولر الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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