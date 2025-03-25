تصفيات كأس العالم - الجزيري يسجل ويقود تونس لفوز قاتل على مالاوي وتعزيز صدارة المجموعة

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 01:16

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - تونس ضد مالاوي

حقق منتخب تونس الفوز على مالاوي بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب رادس في الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل ثنائية تونس في المباراة كل من سيف الدين الجزيري وإلياس عاشوري.

الفوز رفع رصيد تونس للنقطة 16 في صدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن ناميبيا صاحبة المركز الثاني.

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بينما توقف رصيد مالاوي عند النقطة السادسة في المركز الخامس.

الشوط الأول انتهى بدون أهداف رغم سيطرة تونس على مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة 64 تحصل لويد آرون لاعب مالاوي على بطاقة حمراء بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وسجل سيف الدين الجزيري كبديل في الدقيقة 78 من عمر المباراة بدلا من حازم مستوري.

وفي الدقيقة 86 سجل الجزيري هدف تونس الأول برأسية رائعة.

ووصل الجزيري للهدف رقم 11 في مسيرته الدولية مع منتخب تونس خلال 39 مباراة.

وسجل إلياس عاشوري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 92.

وشهدت الدقيقة 98 إهدار ريتشارد مبولو ركلة جزاء.

وستلعب تونس المباراة المقبلة في التصفيات يوم 1 سبتمبر المقبل ضد ليبيريا.

تونس مالاوي تصفيات كأس العالم
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