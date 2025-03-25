تصفيات كأس العالم - كوت ديفوار تستعيد صدارتها بفوز على جامبيا.. وغانا تفوز على مدغشقر

استعاد منتخب كوت ديفوار صدارة مجموعتها بالفوز على منافسه جامبيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم.

وسجل سيباستيان هالر هدف الأفيال الوحيد.

وافتتح هالر النتيجة في الدقيقة 15 من صناعة سيمون أدينجرا.

واستعاد منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة مرة أخرى بعد فوز الجابون على كينيا بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز وصلت كوت ديفوار للنقطة الـ16 في صدارة المجموعة.

بينما توقف رصيد جامبيا عند النقطة الرابعة في المركز الخامس.

وأتي منتخب الجابون في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وخلفه منتخب بوروندي برصيد 7 نقاط.

بينما يتواجد منتخب كينيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

ويتذيل منتخب سيشيلس المجموعة دون رصيد من النقاط.

مدغشقر × غانا

فاز منتخب غانا على منافسه مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد في الجولة ذاتها.

وأحرز محمد قدوس وتوماس بارتي (2) أهداف غانا.

وصنع جوردان أيو جميع أهداف غانا.

وسجل بارتي الهدف الأول في الدقيقة 11، ثم ضاعف بارتي الفارق في الدقيقة 53.

وأنهى قدوس الأهداف في الدقيقة 58.

ووسع منتخب غانا فارق النقاط مع مدغشقر الوصيف.

وفي نفس المجموعة تعادل منتخب إفريقيا الوسطى مع مالي بدون أهداف.

وارتفع رصيد منتخب غانا للنقطة الـ15 في صدارة جدول ترتيب المجموعة، وخلفه يأتي منتخب مدغشقر برصيد 10 نقاط.

ووصل رصيد مالي للنقطة التاسعة في المركز الثالث، ثم خلفه مباشرة جزر القمر بنفس الرصيد.

وفي المركز الخامس يتواجد منتخب إفريقيا الوسطى برصيد 5 نقاط.

ويتذيل منتخب تشاد الترتيب دون رصيد.

ليبيريا × ساو تومي

فاز منتخب ليبيريا على ساو تومي بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وسجل نيكولاس أندروس وجيمي فاركارلون ثنائية ليبيريا.

بينما أحرز دولا لساو تومي.

وفي المجموعة ذاتها تعادل منتخب ناميبيا مع غينيا الاستوائية بهدف لكل فريق.

ووصلت ناميبيا للنقطة الـ12 في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد منتخب غينيا الاستوائية للنقطة السابعة.