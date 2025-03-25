تصفيات كأس العالم - كوت ديفوار تستعيد صدارتها بفوز على جامبيا.. وغانا تفوز على مدغشقر

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 00:33

كتب : FilGoal

سيباستيان هالر - كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية

استعاد منتخب كوت ديفوار صدارة مجموعتها بالفوز على منافسه جامبيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم.

وسجل سيباستيان هالر هدف الأفيال الوحيد.

وافتتح هالر النتيجة في الدقيقة 15 من صناعة سيمون أدينجرا.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم – بوركينا تشعل المنافسة في مجموعة مصر بالفوز على غينيا بيساو تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة سيراليون بتصفيات كأس العالم بالعلامة الكاملة.. إنجلترا تفوز على لاتفيا بثلاثية وتتصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم بعد حسم مقاعد دوري الأمم.. اكتمال مجموعات أوروبا لتصفيات كأس العالم 2026

واستعاد منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة مرة أخرى بعد فوز الجابون على كينيا بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز وصلت كوت ديفوار للنقطة الـ16 في صدارة المجموعة.

بينما توقف رصيد جامبيا عند النقطة الرابعة في المركز الخامس.

وأتي منتخب الجابون في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وخلفه منتخب بوروندي برصيد 7 نقاط.

بينما يتواجد منتخب كينيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

ويتذيل منتخب سيشيلس المجموعة دون رصيد من النقاط.

مدغشقر × غانا

فاز منتخب غانا على منافسه مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد في الجولة ذاتها.

وأحرز محمد قدوس وتوماس بارتي (2) أهداف غانا.

وصنع جوردان أيو جميع أهداف غانا.

وسجل بارتي الهدف الأول في الدقيقة 11، ثم ضاعف بارتي الفارق في الدقيقة 53.

وأنهى قدوس الأهداف في الدقيقة 58.

ووسع منتخب غانا فارق النقاط مع مدغشقر الوصيف.

وفي نفس المجموعة تعادل منتخب إفريقيا الوسطى مع مالي بدون أهداف.

وارتفع رصيد منتخب غانا للنقطة الـ15 في صدارة جدول ترتيب المجموعة، وخلفه يأتي منتخب مدغشقر برصيد 10 نقاط.

ووصل رصيد مالي للنقطة التاسعة في المركز الثالث، ثم خلفه مباشرة جزر القمر بنفس الرصيد.

وفي المركز الخامس يتواجد منتخب إفريقيا الوسطى برصيد 5 نقاط.

ويتذيل منتخب تشاد الترتيب دون رصيد.

ليبيريا × ساو تومي

فاز منتخب ليبيريا على ساو تومي بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وسجل نيكولاس أندروس وجيمي فاركارلون ثنائية ليبيريا.

بينما أحرز دولا لساو تومي.

وفي المجموعة ذاتها تعادل منتخب ناميبيا مع غينيا الاستوائية بهدف لكل فريق.

ووصلت ناميبيا للنقطة الـ12 في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد منتخب غينيا الاستوائية للنقطة السابعة.

هالر تصفيات كأس العالم كوت ديفوار غانا
نرشح لكم
مجموعة مصر - إثيوبيا تسحق جيبوتي بستة أهداف في تصفيات كأس العالم مران الأهلي - كولر يجتمع بالجهاز الفني.. وتدريبات بعيدا عن مباراة كأس العاصمة تصفيات كأس العالم - الجزيري يسجل ويقود تونس لفوز قاتل على مالاوي وتعزيز صدارة المجموعة تشكيل تونس - الجزيري وساسي على مقاعد البدلاء ضد مالاوي تصفيات كأس العالم – بوركينا تشعل المنافسة في مجموعة مصر بالفوز على غينيا بيساو انتهت مجموعة مصر – غينيا بيساو (1)-(2) بوركينا فاسو تقرير: بثلاثة أضعاف راتبه.. الاتفاق السعودي يستهدف ضم مدافع نهضة بركان مواعيد مباريات الإثنين 24 مارس 2025.. كأس الرابطة وقمة السلة ونهائي الطائرة
أخر الأخبار
استعدادا لمواجهة الهلال.. الأهلي يخوض مباراة ودية أمام زد 4 ساعة | الدوري المصري
مجموعة مصر - إثيوبيا تسحق جيبوتي بستة أهداف في تصفيات كأس العالم 6 ساعة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي - كولر يجتمع بالجهاز الفني.. وتدريبات بعيدا عن مباراة كأس العاصمة 6 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الزمالك يهزم الاتحاد بنتيجة مثيرة في افتتاح سلسلة المركز الثالث 6 ساعة | كرة طائرة
عبد الحميد بسيوني: كنا نسعى للفوز من البداية.. وكل من يحمل قميص الأهلي كبير 6 ساعة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - الجزيري يسجل ويقود تونس لفوز قاتل على مالاوي وتعزيز صدارة المجموعة 7 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - ثلاثية دون رد.. الأهلي يتفوق على بتروجت في أولى مباريات نهائي الدوري 7 ساعة | كرة طائرة
سكالوني: لا أعرف كيف تتم المقارنة بين ميسي ولامين يامال 7 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 4 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض