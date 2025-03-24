تشكيل تونس - الجزيري وساسي على مقاعد البدلاء ضد مالاوي

أعلن سامي الطرابلي المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه مالاوي.

ويلاقي منتخب تونس خصمه مالاوي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ويتواجد سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك على مقاعد البدلاء.

وأيضا يجلس فرجاني ساسي على دكة البدلاء.

ويدفع الطرابلسي بثلاثي هجومي مكون من إلياس العاشوري وحمزة رفيعة وإلياس سعد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: علي العابدي - ديلان برون - منتصر الطالبي - محمود غربال - عيسى العيدوني

خط الوسط: أنيس بن سليمان - حنبعل المجبري - نعيم السليتي

خط الهجوم: إلياش العاشوري - حازم المستوري

ويحتل نسور قرطاج صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

بينما يأتي مالاوي في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.