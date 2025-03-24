موندو ديبورتيفو: عودة إنييجو مارتينيز لتدريبات برشلونة

عاد إنييجو مارتينيز لاعب برشلونة لتدريبات الفريق بعد الإصابة التي عانى منها.

واستبعد منتخب إسبانيا مدافع برشلونة بسبب إصابة في الركبة وفقا للتقرير الطبي الذي أرسله ناديه.

وتعرض مارتينيز للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي الحالي.

وأفاد برشلونة وقتها عبر موقعه " أكدت الفحوصات التي أُجريت صباح الاثنين إصابة إينيجو مارتينيز بالتهاب غضروفي جانبي في ركبته اليمنى".

وأكد البلوجرانا أن اللاعب سيتلقى العلاج في برشلونة تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وقرر لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا استدعاء دين هويسن مدافع بورنموث.

يذكر أن اللاعب الشاب كان ضمن قائمة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما.

ويلعب المنتخب الإسباني ضد نظيره الهولندي في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية يومي 20 و23 مارس الجاري.