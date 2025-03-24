كما كشف في الجول - الأهلي يتقدم بتظلم للجنة الاستئناف ضد قرار رابطة الأندية حول مباراة القمة

الإثنين، 24 مارس 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي تقدمه باستئناف أمام لجنة التظلم بالاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بإلغاء قرار رابطة المحترفين المصرية حول مباراة القمة ضد الزمالك.

يأتي ذلك بعدما أصدرت رابطة الأندية قراراتها بشأن مباراة القمة باعتبار الأهلي خاسرا أمام الزمالك بنتيجة 3-0 وخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري بنهاية الموسم.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

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تقدم النادي ظهر اليوم بتظلم أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، للحفاظ على حقوقه المشروعة في مباراة القمة التي كان مقررًا لها ١١ مارس الجاري. وطلب إلغاء قرار رابطة الأندية المحترفة بخصوص ذات المباراة وما ترتب عليه من آثار.

جاءت هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الأهلي أمام كافة مسارات الهياكل التنظيمية للحركة الأولمبية، وتعزيزًا للخطوة الأولى للنادي بتقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

وكان FilGoal.com قد كشف عن خطوة تقدم الأهلي بتظلم أمام لجنة الاستئناف في وقت سابق.

وكان الأهلي تقدم بشكوى أمام اللجنة الأولمبية المصرية للبت في هذا الأمر وإصدار القرار النهائي بشأن موقفه من مباراة القمة.

ورفض الأهلي خوض مباراة مباراة القمة أمام الزمالك إلا بحكام أجانب وهو الأمر الذي لم يتوفر ليعتبر الزمالك فائزا بنتيجة 3-0.

وأعلنت اللجنة الأولمبية أنها تحقق في الواقعة من كافة الجهات من ثم ستصدر قرارها قريبا.

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